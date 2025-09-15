Акции Tesla росли на 8,7% на фоне новостей о покупке Илоном Маском бумаг компании примерно на $1 млрд

Миллиардер приобрёл более 2,5 млн акций автопроизводителя. По состоянию на 17:50 мск бумаги Tesla растут на бирже Nasdaq на 5,7% — до отметки в $418,6 за штуку. На закрытии торгов 12 сентября бумаги компании торговались по $395,3. На пике 15 сентября 2025 года акции американского автопроизводителя росли на 8,7% и стоили $430,3 за штуку.12 сентября 2025 года гендиректор Tesla Илон Маск купил более 2,5 млн акций компании на сумму около $1 млрд, следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В последний раз он приобретал акции компании на открытом рынке в 2020 году — примерно на $10 млн.Шаг Маска может свидетельствовать о его «уверенности в будущем» Tesla, отмечает ABC. В начале сентября 2025 года совет директоров компании предложил «беспрецедентный» компенсационный пакет для Маска почти на $1 трлн. План включает 12 траншей акций, которые будут выдаваться при достижении ключевых показателей.Среди них — увеличение рыночной капитализации Tesla на первом этапе до $2 трлн, а в перспективе до $8,5 трлн, 20 млн проданных автомобилей, 1 млн поставленных роботов, 1 млн роботакси в коммерческой эксплуатации и другие.#новости #tesla