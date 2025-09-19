ЦБ запустит реестр квалифицированных инвесторов — в него включат тех, кто успешно сдаст специальный экзамен

Это упростит переход клиентов от одного брокера к другому без необходимости подтверждать квалификацию, говорят участники рынка.Фото «Ъ» О планах по созданию реестра квалифицированных инвесторов рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.Он отметил, что в 2025 году появится новый способ получить статус «квала» — специальный экзамен: «Уже есть несколько организаторов, которые близки к запуску».Пока квалифицированным инвестором можно стать только при наличии профильного образования, сертификатов Chartered Financial Analyst и Financial Risk Manager или крупных активов — от 12 млн рублей, а с 2026 года от 24 млн рублей. Реестр могут запустить на базе Национального расчётного депозитария, заявили в самой организации. Это позволит объединить данные в общей базе для удобства всех участников рынка.Квалифицированные инвесторы смогут переходить от одного брокера к другому без необходимости повторно подтверждать статус. А сами профучастники смогут снизить издержки на проверку квалификации клиентов, а также ускорить открытие счетов.Таня БоброваИнвестиции17 апрЦБ допустил, что брокеры могут ввести плату за экзамен для получения статуса квалифицированного инвестора Регулятор также обсуждает снижение минимального уровня годового дохода для получения этого статуса. Сейчас предложение ЦБ — 20 млн рублей.#новости #реестры