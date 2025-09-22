«Сбер» продал долю в «Еаптеке» структурам, связанным с основателем «Р-Фарм» Алексеем Репиком — «Ведомости»

Сумма сделки не раскрывается, но один из собеседников газеты говорит, что банк вышел из бизнеса «с прибылью». Фото ТАСССвязанные с Репиком структуры выкупили у «Сбера» 45% онлайн-ритейлера лекарств «Еаптека», рассказали «Ведомостям» источники, близкие к сторонам сделки.По словам одного из них, сделку закрыли ещё четыре месяца назад. Связанные с Репиком структуры посчитали, что «возможностью консолидации 100% у себя стоит воспользоваться», пояснил он. Конкретные компании, участвовавшие в сделке, а также её сумму, собеседники не назвали. Близкий к «Сберу» источник отметил, что банк вышел из бизнеса «с прибылью».«Еаптека» — одна из крупнейших в России онлайн-аптек. В 2020 году её купили «Сбер» и «Р-Фарм», банк при этом инвестировал в сервис 5,7 млрд рублей.С ноября 2020 года «Еаптека» работала как часть экосистемы «Сбера». В 2022 году из-за санкций упоминание банка убрали из названия сети, а учредителей сервиса скрыли из баз. В июне 2025 года «Фармацевтический вестник» со ссылкой на источники писал, что покупку «Еаптеки» рассматривает Wildberries. Однако в маркетплейсе информацию о переговорах опровергли.#новости #сбер #еаптека #рфарм