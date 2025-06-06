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Евгения Евсеева
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Wildberries ведёт переговоры о покупке «Еаптеки» — «Фармацевтический вестник»

Сейчас ею владеют «Сбер» и «Р-Фарм».

Обновлено в 11:23 мск. Wildberries заявил РБК, что не ведёт переговоры о покупке «Еаптеки».

  • Оба собственника аптечной сети заинтересованы в её продаже, пишет «Фармацевтический вестник» со ссылкой на источники.
  • Сделку обсуждают с начала 2025 года и уже создали рабочую группу, которая разрабатывает архитектуру новой структуры.
  • Сумма сделки неизвестна, что в неё войдёт — тоже. Но источники предполагают, что речь может идти об аптечных точках, сайте «Еаптеки» и договорах с пунктами выдачи заказов.
  • Wildberries факт переговоров подтверждать не стал, но и не опроверг.
Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • «Еаптека» — одна из крупнейших в России онлайн-аптек, раньше называлась «Сбер Еаптека». В 2020 году её купили «Сбер» и «Р-Фарм», банк при этом инвестировал в «Еаптеку» 5,7 млрд рублей.
  • С ноября 2020 года работает как часть экосистемы «Сбера» — стала частью подписки «СберПрайм», а клиентам доступна авторизация по «СберID» и оплата по SberPay. В 2022 году «Сбер» из-за санкций убрал упоминание банка из названия сети.

#новости #еаптека

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