Wildberries ведёт переговоры о покупке «Еаптеки» — «Фармацевтический вестник»

Сейчас ею владеют «Сбер» и «Р-Фарм».Обновлено в 11:23 мск. Wildberries заявил РБК, что не ведёт переговоры о покупке «Еаптеки».Оба собственника аптечной сети заинтересованы в её продаже, пишет «Фармацевтический вестник» со ссылкой на источники.Сделку обсуждают с начала 2025 года и уже создали рабочую группу, которая разрабатывает архитектуру новой структуры.Сумма сделки неизвестна, что в неё войдёт — тоже. Но источники предполагают, что речь может идти об аптечных точках, сайте «Еаптеки» и договорах с пунктами выдачи заказов.Wildberries факт переговоров подтверждать не стал, но и не опроверг. Источник: «Яндекс Карты»«Еаптека» — одна из крупнейших в России онлайн-аптек, раньше называлась «Сбер Еаптека». В 2020 году её купили «Сбер» и «Р-Фарм», банк при этом инвестировал в «Еаптеку» 5,7 млрд рублей.С ноября 2020 года работает как часть экосистемы «Сбера» — стала частью подписки «СберПрайм», а клиентам доступна авторизация по «СберID» и оплата по SberPay. В 2022 году «Сбер» из-за санкций убрал упоминание банка из названия сети.#новости #еаптека