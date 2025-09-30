ВТБ провёл допэмиссию и привлёк 83,78 млрд рублей — доля акций в свободном обращении превысила 49%

Контрольный пакет остался у государства.Об итогах дополнительного выпуска и размещения акций (SPO) ВТБ отчитался перед ЦБ 30 сентября 2025 года, говорится в сообщении банка.Около 81,32 млн новых акций продали действующим акционерам по преимущественному праву, оставшиеся 1,17 млрд разместили на бирже по открытой подписке.Среди участников SPO — «крупнейшие российские институциональные инвесторы», в том числе пенсионные фонды и управляющие компании, отметили в банке.По итогам размещения доля акций ВТБ в свободном обращении превысила 49%. Контрольный пакет остался у государства.По словам зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, SPO позволит банку усилить «капитальную базу» и расширить круг миноритарных акционеров.В ходе торгов на Мосбирже 30 сентября 2025 года акции ВТБ растут на 0,78% по сравнению с предыдущей сессией. На 18:19 мск их цена составляет 68,73 рубля за бумагу.#новости #втб #spo