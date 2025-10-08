Сторонний магазин iOS-приложений AltStore привлёк $6 млн и объявил о планах развиваться в «федивёрсе»

Это децентрализованная экосистема соцсетей на открытом протоколе ActivityPub. Каждый сервер там независим, но их пользователи могут взаимодействовать между собой.Тестат и Гилл. Источник фото: их личный архив$6 млн AltStore получил от Pace Capital — в обмен на 15% в капитале. Деньги направят на наём сотрудников. Пока что компания состоит из двух человек — сооснователей Райли Тестата и Шэйна Гилла, уточняет TechCrunch.К совету директоров, куда входят сооснователи и также вошёл основатель Pace Capital Крис Пайк, присоединится гендиректор Flipboard Майк Маккью — сторонник концепции «федивёрса».AltStore запустит сервер на Mastodon, где пользователи смогут следить за обновлениями интересных им приложений. Только перед этим сами разработчики должны разрешить публикацию новостей о релизах.AltStore — один из первых альтернативных магазинов на iOS в ЕС. Там он работает под названием AltStore PAL. До конца 2025 года компания хочет запуститься в Австралии, Бразилии и Японии.Источник: AltStoreApple разрешила в ЕС использование сторонних магазинов из-за закона о цифровых рынках. Она проверяет сервисы и выставляет возрастной ценз, однако предупреждает: они могут содержать то, что запрещено в App Store. Вроде контента, связанного с оружием; пропаганды курения, алкоголя и наркотиков; риторики ненависти.По данным самого AltStore, у него «сотни тысяч пользователей» и приложения более чем от 100 разработчиков. У магазина Epic Games Store ассортимент меньше, но у него фокус на играх. В AltStore же есть разные сервисы, в том числе для взрослых.Полина ЛааксоApple4 феврВ альтернативном магазине iOS-приложений для ЕС появился порносервис — Apple боится, что такие релизы подорвут доверие к её экосистеме Компания разрешила использовать сторонние магазины в регионе из-за давления местных регуляторов.#новости