Узбекистанский «единорог» Uzum рассматривает листинг на Лондонской фондовой бирже

В августе 2025 года ИТ-холдинг получил оценку в $1,5 млрд.Николай Селезнев. Источник фото: ВШЭО возможном IPO в Лондоне Reuters рассказал сооснователь Uzum Николай Селезнев. Но есть и другие варианты: Nasdaq в США, Фондовая биржа Абу-Даби и Гонконгская фондовая биржа.Размещение наметили на 2027 год. Про целевую цену говорить рано, считает Селезнев, но при выходе на лондонскую биржу (LSE) холдинг бы «метил» в FTSE 100 — это основной индекс фондового рынка Великобритании, который отслеживает динамику акций 100 крупнейших по капитализации компаний, торгующихся на LSE.Uzum запустили в 2022 году сооснователь «КупиКупон» Джасур Джумаев и партнёры. Холдинг развивает маркетплейс Uzum Market, экспресс-доставку Uzum Tezkor, банки KapitalBank и Uzum Bank, сервис рассрочки Uzum Nasiya, приложение для развития бизнеса Uzum Business и платформу для покупки автомобилей UzumAvto.По собственным данным компании, её сервисами ежемесячно пользуются 17 млн жителей Узбекистана. В августе 2025 года холдинг привлёк $65,5 млн. Раунд возглавили китайская Tencent и базирующийся в Лондоне и Нью-Йорке фонд VR Capital.