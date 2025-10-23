Рынок цифровых предметов Counter-Strike 2 потерял более $1 млрд на фоне обновления с возможностью «крафтить» ножи и перчатки

В марте 2025 года Bloomberg рассказывало о том, как этот рынок ставит рекорды, пока S&P 500 и крипта идут вниз.Обновление выпустили 23 октября 2025 года. Теперь получить ножи и перчатки можно из пяти обычных предметов «тайного» качества. Раньше их приходилось покупать или получать из кейсов. Стоимость скинов могла достигать нескольких тысяч долларов.Как отметили в Dexerto, возможность «крафтить» дорогие предметы из более дешёвых привела к снижению цен на ножи и перчатки из-за увеличившегося предложения.На момент публикации заметки рыночная капитализация скинов и других внутриигровых предметов Counter-Strike 2 составляла $4,4 млрд, хотя ещё 17 октября 2025 года достигла исторического максимума в $6 млрд.Многие коллекционеры скинов и трейдеры негативно отнеслись к изменениям, потому что предметы в их «портфелях» подешевели. Но есть и другое мнение: что игре требовались такие перемены.Рыночные манипуляции, которые увеличивали цены до уровня, когда люди не могли купить «неплохой» скин без вливания сумасшедших денег, выходили из-под контроля. <...> Обычный человек не должен тратить столько средств, чтобы получить один хороший скин в игре.fl0m, стримерАся КарповаИнвестиции8 марПока S&P 500 и крипта идут вниз, рынок цифровых предметов для Counter-Strike 2 ставит рекорды — Bloomberg Суммарная стоимость игровых аксессуаров достигла $4,3 млрд.#новости