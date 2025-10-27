Власти разработали механизм, который позволит покупать гостиничные номера через договоры долевого участия, но запретит собственникам жить в них на постоянной основе

Чтобы объекты использовали по назначению.Источник фото: «РИА Новости»Про подготовку законопроекта по привлечению граждан к инвестициям в строительство гостиниц, апарт-отелей и других коллективных средств размещения пишет РБК со ссылкой на копию документа. Её подлинность подтвердил осведомлённый источник. В Минэке сказали, что работают над поправками, но детали не раскрыли.Изменения распространятся только на те объекты, которые будут строить после утверждения документа. Возводить их предлагают по аналогии с жилыми — по схеме долевого участия: девелопер получает деньги от покупателя и обязуется передать гостиничный номер.Он должен будет раскрыть данные о бенефициарах, финансовых результатах за год и физлицах и юрлицах, которые входят с ним в одну группу. Средства покупателей будут лежать на эскроу-счетах и поступать частями: как гостиницу введут в эксплуатацию и как присвоят ей классификацию.Управлять объектом будет гостиничный оператор. Он, помимо прочего, примет участие в разработке проектной документации, будет следить за строительством и выплачивать собственникам доход от оказания гостиничных услуг. За его недобросовестность предусмотрят ответственность, но меры пока неизвестны.Подобную схему уже практикуют в сегменте апарт-отелей: объект согласовывают как гостиницу, строят с использованием средств дольщиков и передают в управление одному оператору. Однако «законодательно сегмент не был чётко определен». Комплекс могут построить «по гостиничному назначению», а люди будут жить в нём на постоянной основе. Закон отделит коммерческую недвижимость от жилой и «остановит массовое превращение апарт-отелей в серые квартиры».Застройщикам инициатива позволит привлечь в свои проекты новых инвесторов. Для инвесторов это альтернатива покупке апартаментов, которая требует меньших вложений и при этом может приносить более стабильные поступления, допускают некоторые опрошенные РБК эксперты.#новости