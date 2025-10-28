Акции Nokia выросли на 20% на фоне новости о покупке Nvidia её бумаг на $1 млрд

Глава финской компании Джастин Хотард позиционирует её как западную альтернативу Huawei с «полным портфелем коммуникационного оборудования».Источник: Nokia Производитель чипов Nvidia объявил о покупке акций Nokia на сумму около $1 млрд, пишет CNBC. На фоне этой новости бумаги последней выросли более чем на 20%. На 19:43 мск 28 октября 2025 года акции растут на 25% и стоят около $7,93 за штуку.В рамках сделки Nokia выпустит 166 млн новых бумаг по цене $6,01 за штуку — доля Nvidia в компании составит около 2,9%, уточняет Bloomberg. Компания будет использовать чипы Nvidia для развития сетей 5G и 6G, а Nvidia изучит возможность использования технологий дата-центров Nokia в своей ИИ-инфраструктуре.Агентство отмечает, что сотрудничество может помочь укрепить новое позиционирование Nokia, которая до сих пор известна потребителям в основном благодаря мобильным телефонам. Финская HMD, материнская компания Nokia, прекратила выпускать смартфоны под этим брендом, но сохранила линейку кнопочных телефонов.В сентябре 2025 года Nvidia заключила сделку с OpenAI, разработчиком чат-бота ChatGPT, — планирует инвестировать в неё до $100 млрд для поддержки развёртывания ИИ-инфраструктуры.Лиана ЛипановаЧто почитать05.05.2020Первый смартфон, конкуренция с Microsoft и замедление рынка — история Nokia от бумажной компании до техногиганта Отрывок из книги «Nokia. Весь невероятный опыт компании в одной книге» от профессора стратегического менеджмента европейской бизнес-школы INSEAD Ив Доз и старшего научного сотрудника Кили Уилсон. Книга выходит в издательстве «Бомбора».#новости #nokia