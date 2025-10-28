Акции Nokia выросли на 20% на фоне новости о покупке Nvidia её бумаг на $1 млрд

Первый смартфон, конкуренция с Microsoft и замедление рынка — история Nokia от бумажной компании до техногиганта

Отрывок из книги «Nokia. Весь невероятный опыт компании в одной книге» от профессора стратегического менеджмента европейской бизнес-школы INSEAD Ив Доз и старшего научного сотрудника Кили Уилсон. Книга выходит в издательстве «Бомбора».