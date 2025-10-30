Мосбиржа назвала предварительную дату начала торгов акциями Ozon — 11 ноября 2025 года

Бумаги компании с 1 ноября 2025 года получат первый уровень листинга.Источник: Ozon Торговая площадка ожидает старт торгов акциями Ozon 11 ноября 2025 года — это предварительная дата. Торги стартуют с аукциона открытия в 9:50 мск. Акции будут доступны только на основной торговой сессии в режиме основных торгов Т+.Предварительные торговые параметры обыкновенных акций МКПАО «Озон»: лот — 1 бумага, шаг цены — 0,5 рубля, расчётная цена — 4135 рублей.Площадка приостановила торги расписками Ozon 25 сентября 2025 года из-за «переезда» компании в Россию.Ozon получил согласие властей Кипра на «переезд» в Россию в июле 2025 года. В начале сентября компания подала документы для регистрации МКПАО «Озон» на острове Октябрьский в Калининградской области. В октябре компания сообщала, что закончила автоматическую конвертацию части депозитарных расписок в акции МКПАО «Озон». #новости #ozon