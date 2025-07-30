Ozon получил согласие властей Кипра на «переезд» компании в Россию

Маркетплейс рассчитывает завершить его до конца 2025 года.Власти Кипра дали согласие на «переезд» холдинговой структуры Ozon в Россию, сообщил маркетплейс. Чтобы утвердить связанные с редомициляцией юридические вопросы, компания проведёт общее собрание акционеров 1 сентября 2025 года.После этого Ozon начнёт процесс регистрации МКПАО «Озон» на острове Октябрьский в Калининградской области и утвердит «другие юридические формальности в России».Затем депозитарные расписки Ozon автоматически конвертируются в акции российского МКПАО. В июне 2025 года IR-директор Ozon Мария Бераснева предположила, что торги расписками компании на Мосбирже могут приостановить из-за этого примерно на четыре-пять недель.На фоне новости о получении компанией согласия властей Кипра её бумаги на минимуме упали на 4,57%, пишет «РБК Инвестиции».Участвовать в редомициляции смогут все акционеры и инвесторы. После возобновления торгов на Мосбирже бумаги российской компании будут доступны всем инвесторам, добавили в Ozon.Предполагается, что даже неквалифицированным, отметили «РБК Инвестиции». Сейчас расписки Ozon могут покупать только квалифицированные инвесторы из-за иностранной прописки, указывает «Т-Инвестиции».#новости #ozon