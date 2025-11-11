Популярное
Таня Боброва
Инвестиции

Мосбиржа возобновила торги акциями Ozon — на старте они упали почти на 8%

На 13:45 мск снижение составляет 2,25%, бумаги стоят 4042 рубля за штуку.

Источник: Ozon HQ
  • Площадка начала торги акциями МКПАО «Озон» под тикером Ozon. Они получили первый уровень листинга и доступны всем инвесторам.
  • После открытия основной сессии бумаги упали на 7,86% и на минимуме торговались по 3810 рублей за штуку, пишет «РБК Инвестиции».
  • Мосбиржа приостановила торги расписками Ozon 25 сентября 2025 года из-за «переезда» компании в Россию.
  • В октябре 2025 года маркетплейс закончил автоматическую конвертацию части депозитарных расписок в акции МКПАО «Озон». Совет директоров компании рекомендовал выплатить за первые три квартала 2025 года первые дивиденды — 143,55 рубля на акцию. Выплату должны одобрить на внеочередном собрании акционеров 10 декабря 2025 года.
Полина Лааксо
Деньги
