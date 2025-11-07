Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить первые дивиденды — 143,55 рубля на акцию

Выплату должны одобрить на внеочередном собрании акционеров 10 декабря 2025 года.Об этом сообщила сама компания. Её совет директоров рекомендовал выплатить за первые три квартала 2025 года по 143,55 рубля на одну акцию или 30 млрд рублей суммарно.Дивиденды получат владельцы обыкновенных акций МКПАО «Озон на 22 декабря 2025 года. В этот день закроют реестр.Дивидендная доходность пока неизвестна, так как бумаги компании ещё не торгуются — предварительно старт запланирован на 11 ноября 2025 года. Перед этим 10 ноября Ozon отчитается за третий квартал 2025-го. Мосбиржа приостановила торги расписками Ozon 25 сентября 2025 года из-за «переезда» компании в Россию.Ozon получил согласие властей Кипра на «переезд» в Россию в июле 2025 года. В начале сентября компания подала документы для регистрации МКПАО «Озон» на острове Октябрьский в Калининградской области. В октябре компания сообщала, что закончила автоматическую конвертацию части депозитарных расписок в акции МКПАО «Озон».#новости #ozon