Евгения Евсеева
Деньги

Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить первые дивиденды — 143,55 рубля на акцию

Выплату должны одобрить на внеочередном собрании акционеров 10 декабря 2025 года.

  • Об этом сообщила сама компания. Её совет директоров рекомендовал выплатить за первые три квартала 2025 года по 143,55 рубля на одну акцию или 30 млрд рублей суммарно.
  • Дивиденды получат владельцы обыкновенных акций МКПАО «Озон на 22 декабря 2025 года. В этот день закроют реестр.

  • Дивидендная доходность пока неизвестна, так как бумаги компании ещё не торгуются — предварительно старт запланирован на 11 ноября 2025 года. Перед этим 10 ноября Ozon отчитается за третий квартал 2025-го.

  • Мосбиржа приостановила торги расписками Ozon 25 сентября 2025 года из-за «переезда» компании в Россию.

  • Ozon получил согласие властей Кипра на «переезд» в Россию в июле 2025 года. В начале сентября компания подала документы для регистрации МКПАО «Озон» на острове Октябрьский в Калининградской области. В октябре компания сообщала, что закончила автоматическую конвертацию части депозитарных расписок в акции МКПАО «Озон».

#новости #ozon

