Хедж-фонд Питера Тиля продал всю свою долю в Nvidia следом за SoftBank на фоне беспокойств о «пузыре» на ИИ-рынке

Пакет из 537,7 тысячи акций стоил около $100 млн на 30 сентября 2025 года.Питер Тиль. Источник фото: NBC NewsО том, что фонд Thiel Macro реализовал долю в Nvidia в третьем квартале 2025 года, пишет Bloomberg со ссылкой на документы для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Акции Apple, Microsoft и Tesla не продавали.В тот же период весь пакет акций в Nvidia продал SoftBank: свыше 32 млн акций на сумму около $5,8 млрд. Тиль, по словам издания, был менее оптимистичен по отношению к развитию ИИ, чем глава SoftBank Масаёси Сон.С конца сентября по 17 ноября 2025 года акции Nvidia выросли лишь на 2%. На премаркете в 16:03 мск 17 ноября торгуются по $187,6 за штуку. 19 ноября компания отчитается за квартал.Скриншот vc.ruТиль не ответил на запрос Bloomberg к моменту публикации. В SoftBank говорили, что решение не связано с самой компанией.При этом анализ отчётов 909 хедж-фондов показал, что взгляд на перспективы Nvidia у инвесторов разные: 161 фонд нарастил позиции в компании, а 160 фондов сократили их в ходе третьего квартала 2025 года.Пакет Thiel Macro на фоне SoftBank был небольшим, при этом продали их в один и тот же период на фоне опасений, что на ИИ-рынке сформировался инвестиционный «пузырь», пишет Business Insider.После просадки акций американских технологических компаний на неделе с 3 ноября 2025 года СМИ писали и о рисках, что оценки компаний завышены, и о том, что неясно: смогут ли разработчики гарантировать окупаемость вложений. Квартальные капитальные расходы исчисляются у некоторых из них десятками миллиардов долларов, при этом на развитие запланированных ИИ-инициатив потребуются ещё «сотни миллиардов».Валерия ИльинаAI30 авг«ИИ-зима близко»: правда ли на рынке нейросетей образовался «пузырь» Некоторые предприниматели сомневаются в рентабельности миллиардных инвестиций, а в научных кругах допускают, что рыночную эйфорию сменит паника. #новости #питертиль #nvidia