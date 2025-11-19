Сервис для генерации музыки Suno привлёк $250 млн при оценке в $2,45 млрд

Годовая выручка компании достигла $200 млн.Сооснователь и глава Suno Майки Шульман. Источник: Boston GlobeРаунд возглавил фонд Menlo Ventures, инвесторами выступили также Hallwood Media, Lightspeed, Matrix и NVentures (венчурное подразделение Nvidia), пишет WSJ.Оценка Suno выросла примерно на $500 млн по сравнению с предыдущим раундом и достигла $2,45 млрд, отмечает издание. В мае 2024-го стартап привлёк $125 млн.По данным компании, её годовая выручка достигла $200 млн — в основном за счёт подписок. Suno предлагает платные и бесплатные инструменты для создания музыки с помощью ИИ.В сентябре 2025 года компания представила ИИ-сервис для звукозаписи и редактирования музыки. Он позволяет отдельно создавать вокал, басы и партии музыкальных инструментов по текстовому описанию или референсам.С Suno с 2024 года судятся крупные музыкальные лейблы, среди которых Universal Music, Sony Music и Warner Records. Они обвиняют компанию в нарушении авторских прав.Валерия ИльинаAI01.08.2024Suno AI: как пользоваться нейросетью для создания песен От редакцииТекст обновлён 13 мая 2025.5 минут — и хит от хеви-метала до рэпа готов.#новости #suno