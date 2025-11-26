Популярное
Таня Боброва
Инвестиции

В App Store появилось приложение «Финансист» с функциями «Т-Инвестиций»

Об этом сообщил брокер.

Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • Сервис призвал скачивать приложение, замаскированное под сервис для разделения общего счёта или расходов между друзьями и коллегами, пока оно доступно в App Store.
  • В приложении есть обновлённые трейдерские инструменты (например, режим быстрой торговли с отображением доходности по стакану), синхронизация активов в Bybit с портфелем в «Т-Инвестициях», вертикальные видео в «Пульсе» и другое.
  • С февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — под санкциями США. В марте того же года приложения группы пропали из App Store.
  • Это не первое «замаскированное» приложение для iOS, которое выпускает «Т-Инвестиции». В апреле 2025 года брокер представил «Шах и мат», в июне — Office-Capital.

#новости #тинвестиции

2
1
1
31 комментарий