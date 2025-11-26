В App Store появилось приложение «Финансист» с функциями «Т-Инвестиций»

Об этом сообщил брокер.Скриншот vc.ru Сервис призвал скачивать приложение, замаскированное под сервис для разделения общего счёта или расходов между друзьями и коллегами, пока оно доступно в App Store.В приложении есть обновлённые трейдерские инструменты (например, режим быстрой торговли с отображением доходности по стакану), синхронизация активов в Bybit с портфелем в «Т-Инвестициях», вертикальные видео в «Пульсе» и другое.С февраля 2023 года «Т-Банк» находится под санкциями ЕС, а с июля — под санкциями США. В марте того же года приложения группы пропали из App Store.Это не первое «замаскированное» приложение для iOS, которое выпускает «Т-Инвестиции». В апреле 2025 года брокер представил «Шах и мат», в июне — Office-Capital.#новости #тинвестиции