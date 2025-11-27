Китайский спортивный ритейлер Anta, владеющий брендами Fila и Jack Wolfskin, рассматривает покупку немецкой Puma — Bloomberg

Её акции подскочили на 15% на фоне сообщений.Источник фото: Rank MagazineОб интересе Anta Sports Products к поглощению Puma сообщили источники Bloomberg. По их данным, к сделке могут привлечь стороннюю инвестиционную фирму, если до этого дойдёт.Среди других потенциальных покупателей — производитель спортивных товаров Li Ning из Пекина. Он якобы обсуждает финансовые нюансы с банками.Во сколько могут оценить Puma — пока неизвестно. По словам источников издания, ожидания главного акционера компании, французского инвестхолдинга Artémis с долей в 29%, рискуют затруднить переговоры.В Anta не ответили на запрос Bloomberg, а в Artémis, Asics и Puma отказались от комментариев. В Li Ning сказали, что ни о каких обстоятельных переговорах и оценках речи не идёт.Рыночная капитализация Puma на 13:01 мск 27 ноября 2025 года составляет €2,91 млрд. Акции растут на 15% на фоне новостей и торгуются на отметке €19,6 за штуку, но с начала 2025 года они просели на 62%.В июле Puma назначила нового гендиректора, чтобы «встряхнуть» бренд, и поставила операционной главой бывшего топ-менеджера Adidas. Из сложностей, помимо конкуренции, — торговая политика президента США Дональда Трампа.Anta владеет брендами Fila и Jack Wolfskin. Она также крупнейший акционер Amer Sports, которая развивает марки Salomon, Wilson, Arc'teryx, Peak Performance и Atomic. С начала 2025 года компания прибавила 9% на Гонконгской фондовой бирже. Её капитализация — почти $31 млрд.Источник фото: Gear Patrol#новости