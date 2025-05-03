Nike, Adidas, Puma и другие обувные компании попросили президента США Дональда Трампа отменить пошлины на импорт для отрасли

Иначе это приведёт к росту цен и закрытию предприятий.Исчточник: Jonathan Cooper / UnsplashАссоциация дистрибьюторов и розничных продавцов США в письме от 29 апреля 2025 года попросила освободить отрасль от пошлин, пишет Bloomberg. Его подписали более 70 компаний, в том числе Adidas, Puma, Nike, Vance и Crocs.Они указывают, что тарифы приведут к росту цен на обувь в США и закрытию «сотен» предприятий. Так как новые сборы накладываются уже поверх существующих, обувным компаниям придётся платить пошлину в размере от 150% до 220%, говорят фирмы.Обувщики могут «не выдержать» такие высокие тарифные ставки, и без освобождения от пошлин единственное, что им остаётся — закрыться. «Вернуться» в США сборы никого не заставят — требуются «значительные вложения» и переориентация всех цепочек поставок.У большинства обувных брендов производство находится в азиатских странах — Китае, Вьетнаме и Индонезии. Для этих государств ввели одни из самых высоких пошлин: 145% для Китая, 46% для Вьетнама и 32% для Индонезии. Например, у Nike на Китай и Вьетнам приходится около половины всей производимой компанией обуви.В апреле 2025-го Трамп объявил о 90-дневной «паузе» для тех, кто не стал отвечать на пошлины США. В течение этого времени в отношении них будет действовать базовая ставка 10%.#новости #обувь