Платформа децентрализованных ИИ-вычислений Gonka AI братьев Либерманов получит $12 млн от промышленного криптомайнера Bitfury Group

Деньги пойдут на развитие протокола и поддержку сообщества.Источник фото: Vita KО предложении Bitfury Group приобрести 20 млн нативных токенов Gonka AI с тикером GNK за 12 млн wUSDT сообщила сама команда Gonka AI в Discord. Внимание на анонс обратил автор The Edinorog Дмитрий Филонов. Тогда одобрить это соглашение должно было сообщество. Теперь Forbes пишет, что его «заключили».По словам проекта, все деньги «пойдут напрямую разработчикам, майнерам и сообществу, а не основателям или инвесторам». Их направят на гранты, экосистемные инициативы и повышение ликвидности.В результате сделки полностью разводнённая оценка Gonka AI составит $600 млн. Это метрика, рассчитываемая умножением текущей цены актива на максимальный объём предложения. Последний учитывает в том числе те токены, которые ещё не находятся в обращении. Текущая распределённая эмиссия составляет 30 млн GNK. Планируемая — 1 млрд.Gonka AI развивает децентрализованный протокол для ИИ-вычислений — то же будет делать анонсированный Павлом Дуровым Cocoon. Мощности в аренду сдают независимые «контрибьюторы» — владельцы подходящих графических процессоров. Плату за услуги они получают в токенах GNK.Проект запустили серийные предприниматели Давид и Даниил Либерманы в августе 2025 года, но контроль позже передали сообществу. Они сохранили долю в 10% и обязались не продавать её в течение четырёх лет. Решения, связанные с развитием протокола, принимают не основатели или инвесторы, а сами «контрибьюторы».Блокчейн-компанию Bitfury Group соосновали в 2011 году Валерий Вавилов и Валерий Небесный. РБК называло группу крупнейшим за пределами Китая промышленным майнером. У компании есть структуры, которые также занимаются производством систем охлаждения, ИИ-решениями и аналитическими инструментами.Полина ЛааксоДеньги02.09.2023Братья Либерманы о попытке построить прозрачный банкинг в США, провалах в бизнесе и инвестициях в людей Выжимка интервью с основательницей The Bell Елизаветой Осетинской. #новости