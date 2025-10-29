Он состоится в ноябре 2025 года. Дуров. Источник: YouTubeРазработчики смогут разворачивать ИИ-модели в сети Confidential Compute Open Network, не передавая данные в централизованные хранилища, объявил основатель Telegram Павел Дуров на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае.Владельцы графических процессоров (GPU), которые обеспечат поддержку инфраструктуры, будут получать вознаграждение в нативной криптовалюте блокчейна TON, Toncoin. Разработчики ИИ-приложений, в свою очередь, получат доступ к «недорогим» вычислительным ресурсам.До запуска Cocoon собирает заявки от владельцев GPU и разработчиков, которые хотели бы развернуть в сети свои модели. Первым крупным «клиентом» проекта станет сам Telegram — и он же планирует всячески его продвигать.Запуск децентрализованных решений — один из способов борьбы за свободы, на которые посягают правительства и корпорации, собирая и используя пользовательские данные, чтобы обучать свои модели, а также создавать профайлы и манипулировать людьми в будущем или даже «прямо сейчас», заявил Дуров.Источник: CocoonПо словам Дурова, изначально сеть хотели назвать Private Artificial Intelligence Network, или PAIN (от англ. — «боль»). Потом придумали «вариант получше» — Cocoon («кокон»).Слово произносится как «какун», но предприниматель допустил, что среди русскоговорящей аудитории его могли бы прочитать и как «сосун». Он признался, что рассчитывает на мемы.#новости