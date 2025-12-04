OpenAI купит польский стартап Neptune, который разрабатывает ПО для анализа прогресса обучения ИИ

Neptune предоставляет ПО, которое помогает OpenAI и другим клиентам анализировать учебные циклы и выявлять проблемы при разработке моделей искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

По мере усложнения ИИ‑моделей обучение становится дорогим и критически важным процессом — скорость разработки и выявление ошибок до релиза влияют на конкурентоспособность, отмечает агентство.

По словам ведущего учёного OpenAI Якоба Пахоцкого, Neptune создала «быструю и точную систему» для анализа сложных тренировочных процессов, что позволяет «расширить видимость того, как модели учатся». Разработчики ChatGPT уже больше года использует решения стартапа для проведения многочисленных экспериментов и сравнения различных версий.