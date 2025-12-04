OpenAI купит польский стартап Neptune, который разрабатывает ПО для анализа прогресса обучения ИИ

Сделка будет оплачена акциями OpenAI, но детали не раскрываются. Neptune предоставляет ПО, которое помогает OpenAI и другим клиентам анализировать учебные циклы и выявлять проблемы при разработке моделей искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.По мере усложнения ИИ‑моделей обучение становится дорогим и критически важным процессом — скорость разработки и выявление ошибок до релиза влияют на конкурентоспособность, отмечает агентство.По словам ведущего учёного OpenAI Якоба Пахоцкого, Neptune создала «быструю и точную систему» для анализа сложных тренировочных процессов, что позволяет «расширить видимость того, как модели учатся». Разработчики ChatGPT уже больше года использует решения стартапа для проведения многочисленных экспериментов и сравнения различных версий.Компания Neptune базируется в Польше и насчитывает около 60 сотрудников. Однако перейти в OpenAI смогут не все, пишет Bloomberg. Neptune также планирует зарыть доступ к своим инструмента для других клиентов.Ася КарповаAI2 декСэм Альтман ввёл в OpenAI «Код "Красный"» и призвал сосредоточиться на улучшении ChatGPT — The Information Он планирует отложить инициативы, не связанные с развитием языковых моделей, в том числе запуск рекламы.#новости