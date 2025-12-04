Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Право
Карьера
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Инвестиции

OpenAI купит польский стартап Neptune, который разрабатывает ПО для анализа прогресса обучения ИИ

Сделка будет оплачена акциями OpenAI, но детали не раскрываются.

  • Neptune предоставляет ПО, которое помогает OpenAI и другим клиентам анализировать учебные циклы и выявлять проблемы при разработке моделей искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

  • По мере усложнения ИИ‑моделей обучение становится дорогим и критически важным процессом — скорость разработки и выявление ошибок до релиза влияют на конкурентоспособность, отмечает агентство.

  • По словам ведущего учёного OpenAI Якоба Пахоцкого, Neptune создала «быструю и точную систему» для анализа сложных тренировочных процессов, что позволяет «расширить видимость того, как модели учатся». Разработчики ChatGPT уже больше года использует решения стартапа для проведения многочисленных экспериментов и сравнения различных версий.

  • Компания Neptune базируется в Польше и насчитывает около 60 сотрудников. Однако перейти в OpenAI смогут не все, пишет Bloomberg. Neptune также планирует зарыть доступ к своим инструмента для других клиентов.

Ася Карпова
AI
Сэм Альтман ввёл в OpenAI «Код "Красный"» и призвал сосредоточиться на улучшении ChatGPT — The Information

Он планирует отложить инициативы, не связанные с развитием языковых моделей, в том числе запуск рекламы.

Источник: Reuters

#новости

1
8 комментариев