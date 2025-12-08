Производитель мороженого Magnum вышел на биржу в качестве самостоятельной компании после выделения из Unilever

Компанию оценили в $9,1 млрд. Источник: BloombergБумаги Magnum будут торговаться в Амстердаме, Лондоне и Нью-Йорке, пишет Bloomberg. На старте торгов в Амстердаме они стоили €12,2 за акцию. Изначально листинг должен был состояться в ноябре 2025 года, но был перенесён из-за приостановки работы правительства США.Рыночная капитализация Magnum составила $9,1 — ниже прогнозов аналитиков (около $12 млрд). Инвесторы Unilever получат по одной акции Magnum за каждые пять бумаг материнской компании.Magnum включает в себя бренды мороженого Ben & Jerry’s, Carte d’Or, Cornetto, Wall’s и другие. Компания, которая была самым убыточным направлением Unilever до разделения, намерена сосредоточиться на восстановлении своих показателей, отмечает издание.В 2024 году Unilever приняла решение выделить подразделение мороженого в отдельную компанию из-за разницы в операционных моделях с другими направлениями бизнеса и большей капиталоёмкости.#новости #unilever