«Инвестпалата» объявила о новом раунде обмена заблокированных иностранных бумаг на российские

Подать заявку можно до 30 декабря 2025 года.Сделки проведут только при получении всех необходимых разрешений западных регуляторов и согласований от российских властей. Пока их нет, поэтому нет и финальных условий и сроков проведения обмена.В обмене могут участвовать только бумаги, купленные до 2 июня 2022 года, владение которыми было «непрерывным». Заявлены более 2800 иностранных акций. Среди них, например, Tesla, PayPal, Alphabet и другие. За иностранные бумаги инвесторы получат российские — всего 79 компаний. Среди них — «Аэрофлот», «Сбер», Ростелеком, VK, ВТБ, «Магнит» и другие.Указ об обмене заблокированными активами Владимир Путин подписал в ноябре 2023 года. В марте 2024 года правкомиссия утвердила правила проведения торгов по выкупу, а «Инвестпалата» открыла приём заявок на первый этап обмена — его завершили в августе 2024 года. Второй этап закрыли в октябре. #новости #обменактивами