SpaceX Илона Маска запланировала выйти на биржу с оценкой в $1,5 трлн и привлечь $30 млрд — СМИ

Если это IPO состоится, оно станет одним из крупнейшим в истории.Источник: ReutersО планах SpaceX выйти на биржу сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники.Провести IPO компания хочет в середине 2026 года, запланированная оценка — $1,5 трлн. Всего SpaceX собирается привлечь $30 млрд.Самое рекордное IPO в истории — выход на биржу в 2019 году нефтяной Saudi Aramco, которая привлекла $29 млрд при оценке в $1,7 трлн.Сроки проведения размещения могут измениться из-за «рыночных условий и других факторов», его также могут перенести на 2027 год, говорят источники.Средства, полученные от IPO, компания намерена потратить на космические центры обработки данных, в том числе на покупку процессоров для них.В декабре 2025 года FT и WSJ сообщили, что SpaceX ведёт переговоры о вторичной продаже акций при оценке в $800 млрд.