SpaceX оценила себя в $800 млрд в тендерном предложении для инвесторов — СМИ

В июле 2025 года оценка составляла $400 млрд, писало Bloomberg.Источник: SpaceX Компания ведёт переговоры о вторичной продаже акций, в результате которой её оценка может составить $800 млрд, рассказали источники FT и WSJ. Такая оценка снова сделает SpaceX самой дорогой частной компанией — она обгонит OpenAI с предполагаемой оценкой в $500 млрд, отмечают газеты.По словам собеседников WSJ, компания также рассматривает возможность провести IPO в 2026 году. В SpaceX не ответили на запрос о комментарии.FT отмечает, что SpaceX проводит вторичные продажи акций примерно каждые полгода. Существующие инвесторы и сотрудники могут продать свои бумаги и получить деньги от компании, которая пока не вышла на биржу.В июле 2025 года компания оценила себя в $400 млрд в тендерном предложении для инвесторов, говорили источники Bloomberg. В декабре 2024-го, по данным агентства, — в $350 млрд.В октябре 2025 года SpaceX успешно провела одиннадцатый испытательный запуск космического корабля Starship. Он вывел в космос муляжи спутников. Starship — сверхтяжёлая ракета высотой примерно 120 метров, которая состоит из ускорителя Super Heavy и корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.SpaceX также развивает сервис спутникового интернета Starlink. Как уточняет WSJ, у неё около 9000 спутников.