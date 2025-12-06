Популярное
Таня Боброва
Деньги

SpaceX оценила себя в $800 млрд в тендерном предложении для инвесторов — СМИ

В июле 2025 года оценка составляла $400 млрд, писало Bloomberg.

Источник: SpaceX
  • Компания ведёт переговоры о вторичной продаже акций, в результате которой её оценка может составить $800 млрд, рассказали источники FT и WSJ. Такая оценка снова сделает SpaceX самой дорогой частной компанией — она обгонит OpenAI с предполагаемой оценкой в $500 млрд, отмечают газеты.
  • По словам собеседников WSJ, компания также рассматривает возможность провести IPO в 2026 году. В SpaceX не ответили на запрос о комментарии.
  • FT отмечает, что SpaceX проводит вторичные продажи акций примерно каждые полгода. Существующие инвесторы и сотрудники могут продать свои бумаги и получить деньги от компании, которая пока не вышла на биржу.
  • В июле 2025 года компания оценила себя в $400 млрд в тендерном предложении для инвесторов, говорили источники Bloomberg. В декабре 2024-го, по данным агентства, — в $350 млрд.
  • В октябре 2025 года SpaceX успешно провела одиннадцатый испытательный запуск космического корабля Starship. Он вывел в космос муляжи спутников. Starship — сверхтяжёлая ракета высотой примерно 120 метров, которая состоит из ускорителя Super Heavy и корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.
  • SpaceX также развивает сервис спутникового интернета Starlink. Как уточняет WSJ, у неё около 9000 спутников.
Данила Бычков
Инвестиции
