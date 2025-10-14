SpaceX успешно провела одиннадцатый испытательный запуск космического корабля Starship — он вывел в космос муляжи спутников и вернулся в атмосферу

Корабль приводнился «идеально», но в итоге всё равно взорвался.Источник: Getty ImagesЗапуск состоялся в 18:23 по центральному времени США (2:23 мск) с базы SpaceX Starbase в Техасе. Ускоритель Super Heavy отделился, а затем успешно приводнился в Мексиканском заливе спустя десять минут после начала полёта.Во время миссии компания успешно вывела на орбиту партию муляжей спутников Starlink, ненадолго включила двигатели в космосе, а затем вернула корабль в атмосферу — чтобы проверить новые теплозащитные плитки. Часть из них сняли, чтобы устроить Starship «стресс-тест».В целом, отмечает CNBC, полёт был похож на предыдущий — но в отличие от него, в этот раз кораблю удалось «идеально» приводниться. Но после этого он опять взорвался.Посадка StarshipStarship — сверхтяжёлая ракета высотой примерно 120 метров. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссийн а Луну и Марс.Первый испытательный полёт состоялся в апреле 2023 года — тогда аппарат принудительно подорвали. Второй продлился дольше, но тоже потребовал запуска системы прекращения полёта.На третий раз вторая ступень смогла совершить повторный вход в атмосферу. В четвёртый обе ступени ракеты впервые вернули на Землю. На пятый ускоритель «поймали» с помощью манипулятора Mechazilla.В рамках шестого испытания SpaceX успешно перезапустила в космосе один двигатель второй ступени. При седьмом у корабля вскоре после отделения отказала часть двигателей, и он в итоге потерпел крушение. Во время восьмого корабль разрушился, но первую ступень вернули на Землю и поймали манипулятором. В ходе девятого аппарат столкнулся с утечкой топлива и потерей связи.В июне 2025 года Starship взорвался на земле во время заправки. Корабль готовили к десятому тестовому запуску. Взрыв нанёс «серьёзный ущерб» испытательному полигону, а испытания пришлось перенести. Но в августе компания всё-таки провела успешный десятый полёт.#новости #spacex