SpaceX провела седьмой испытательный запуск многоразовой ракеты-носителя Starship

Компании снова удалось «поймать» первую ступень, но сам космический корабль потерпел крушение из-за утечки «кислорода или топлива». Скриншот из трансляции SpaceXРакета, состоящая из ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship, стартовала с площадки в Бока-Чика.По словам SpaceX, ракету «значительно улучшили» после предыдущих испытаний. Например, усовершенствовали систему двигателей и установили более мощный бортовой компьютер. В ходе полёта компания планировала провести первую попытку развёртывания полезной нагрузки на орбите.Запуск и отделение первой ступени прошли успешно. SpaceX во второй раз удалось «поймать» ускоритель.Однако вскоре после отделения у Starship отказала часть двигателей, и компания потеряла связь с кораблём. В соцсетях также начали публиковать видео со сгорающими при входе в атмосферу обломками. Одним из них поделился Илон Маск.По словам предпринимателям, причиной крушения могла стать утечка «кислорода или топлива».Видео из профиля Илона Маск в XStarship — сверхтяжёлая ракета высотой примерно 120 метров. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.Первый испытательный полёт состоялся в апреле 2023 года — тогда аппарат принудительно подорвали. Второй продлился дольше, но тоже потребовал запуска системы прекращения полёта.На третий раз вторая ступень смогла совершить повторный вход в атмосферу. В четвёртый обе ступени ракеты впервые вернули на Землю. В октябре 2024-го, во время пятого полёта, ступень впервые вернули на площадку, «поймав» с помощью башни-манипулятора Mechazilla. В ходе шестого запуска компания впервые успешно перезапустила в космосе один двигатель второй ступени.#новости #spacex #starship
Дорогой фейерверк. Но красивый.
и батуты приличные)
100 миллионов примерно, со слов Маска. Не так уж и дорого по космическим меркам
Это все маркетинг
"Нам ваш ентот Спейс Х и нафиг не нужон! У нас Орешник есть!", поднялся гул с территории одной шестой части суши
Молодец, приплёл.
Орешник в отличие от SpaceX со своей задачей справляется