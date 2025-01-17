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Артур Томилко
Будущее

SpaceX провела седьмой испытательный запуск многоразовой ракеты-носителя Starship

Компании снова удалось «поймать» первую ступень, но сам космический корабль потерпел крушение из-за утечки «кислорода или топлива».

Скриншот из трансляции SpaceX
Скриншот из трансляции SpaceX
  • Ракета, состоящая из ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship, стартовала с площадки в Бока-Чика.
  • По словам SpaceX, ракету «значительно улучшили» после предыдущих испытаний. Например, усовершенствовали систему двигателей и установили более мощный бортовой компьютер. В ходе полёта компания планировала провести первую попытку развёртывания полезной нагрузки на орбите.
  • Запуск и отделение первой ступени прошли успешно. SpaceX во второй раз удалось «поймать» ускоритель.
  • Однако вскоре после отделения у Starship отказала часть двигателей, и компания потеряла связь с кораблём. В соцсетях также начали публиковать видео со сгорающими при входе в атмосферу обломками. Одним из них поделился Илон Маск.
  • По словам предпринимателям, причиной крушения могла стать утечка «кислорода или топлива».
Видео из профиля Илона Маск в X
  • Starship — сверхтяжёлая ракета высотой примерно 120 метров. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.
  • Первый испытательный полёт состоялся в апреле 2023 года — тогда аппарат принудительно подорвали. Второй продлился дольше, но тоже потребовал запуска системы прекращения полёта.
  • На третий раз вторая ступень смогла совершить повторный вход в атмосферу. В четвёртый обе ступени ракеты впервые вернули на Землю. В октябре 2024-го, во время пятого полёта, ступень впервые вернули на площадку, «поймав» с помощью башни-манипулятора Mechazilla. В ходе шестого запуска компания впервые успешно перезапустила в космосе один двигатель второй ступени.

#новости #spacex #starship

99
11
60 комментариев
Griby Lenina

Дорогой фейерверк. Но красивый.

16
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Алексей Добров

и батуты приличные)

4
2
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Таир Бакиев

100 миллионов примерно, со слов Маска. Не так уж и дорого по космическим меркам

1
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Павел Блахин

Это все маркетинг

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Евгений Куртуков

"Нам ваш ентот Спейс Х и нафиг не нужон! У нас Орешник есть!", поднялся гул с территории одной шестой части суши

5
1
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Добрый Комментатор

Молодец, приплёл.

8
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Доктор Богомол Табогган

Орешник в отличие от SpaceX со своей задачей справляется

1
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