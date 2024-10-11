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Таня Боброва
Будущее

SpaceX впервые вернула первую ступень Starship на стартовую площадку

Её «поймали» с помощью манипулятора Mechazilla.

Обновлено в 16:44 мск. Корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане.

  • SpaceX в пятый раз отправила ракету Starship в испытательный полёт. Запуск состоялся около 15:25 мск. Компания ведёт трансляцию в X.
  • Компания впервые смогла вернуть первую ступень Super Heavy на стартовую площадку, её «поймали» с помощью башни-манипулятора Mechazilla.
Источник: SpaceX
  • Вторая ступень протестирует обновлённое теплозащитное покрытие и попытается совершить повторный вход в атмосферу после полёта по орбитальной траектории, пишет N+1.
Прямая трансляция запуска
  • Starship — сверхтяжёлая ракета высотой около 120 метров. Она состоит из двух частей: первой ступени — ускорителя Super Heavy и второй — космического корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс. Первые испытания провели в апреле 2023 года.

#новости #spacex

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30 комментариев
Синий трактор

Батут работает я вижу. В то же время наш дурачок где-то раненый в жопу в лесах сидит. Как быстро время расставило исходя из способностей всех по своим местам

17
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Eddie II

Погодите, к 2030 мы их нагоним

3
1
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Алексей Никитенко

Что расставило, куда расставило.. не понятно. Это круто, пожелаем и нашим коллегам удивить мир.

1
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S.Capusta

Годзила поймала летающий небоскреб!
Вершится история человечества.

1
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Руслан Халиуллин

Вы госдолг Америки то видели!? То то же😏

4
2
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дед Мазай и душнилы

Госдолг Америки не видел никто. Америка - континент, у него нет госдолга.

4
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Полина Лааксо
4
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