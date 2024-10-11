SpaceX впервые вернула первую ступень Starship на стартовую площадку

Её «поймали» с помощью манипулятора Mechazilla.Обновлено в 16:44 мск. Корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане.SpaceX в пятый раз отправила ракету Starship в испытательный полёт. Запуск состоялся около 15:25 мск. Компания ведёт трансляцию в X.Компания впервые смогла вернуть первую ступень Super Heavy на стартовую площадку, её «поймали» с помощью башни-манипулятора Mechazilla.Источник: SpaceXВторая ступень протестирует обновлённое теплозащитное покрытие и попытается совершить повторный вход в атмосферу после полёта по орбитальной траектории, пишет N+1. Прямая трансляция запускаStarship — сверхтяжёлая ракета высотой около 120 метров. Она состоит из двух частей: первой ступени — ускорителя Super Heavy и второй — космического корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс. Первые испытания провели в апреле 2023 года.#новости #spacex
Батут работает я вижу. В то же время наш дурачок где-то раненый в жопу в лесах сидит. Как быстро время расставило исходя из способностей всех по своим местам
Погодите, к 2030 мы их нагоним
Что расставило, куда расставило.. не понятно. Это круто, пожелаем и нашим коллегам удивить мир.
Годзила поймала летающий небоскреб!
Вершится история человечества.
Вы госдолг Америки то видели!? То то же😏
Госдолг Америки не видел никто. Америка - континент, у него нет госдолга.