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Полина Лааксо
Будущее

SpaceX провела шестой испытательный запуск многоразовой ракеты-носителя Starship

Она впервые успешно перезапустила в космосе один двигатель второй ступени.

  • Запуск состоялся 20 ноября 2024 года в 1:00 мск со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика, штат Техас.
  • Ускоритель Super Heavy вертикально приводнили в Мексиканском заливе через несколько минут после старта. В октябре 2024 года, во время пятого полёта, ступень впервые вернули на площадку, «поймав» с помощью башни-манипулятора Mechazilla. Почему не стали в этот раз — точно неизвестно.
  • Корабль Starship же приводнился в Индийском океане после часа полёта.
Видео ускорено. Источник: Х
  • Starship — сверхтяжёлая ракета высотой примерно 120 метров. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.
  • Первый испытательный полёт состоялся в апреле 2023 года — тогда аппарат принудительно подорвали. Второй продлился дольше, но тоже потребовал запуска системы прекращения полёта.
  • На третий раз вторая ступень смогла совершить повторный вход в атмосферу. В четвёртый обе ступени ракеты впервые вернули на Землю.

#новости #spacex

44
11 комментариев
Слегка Придурковатый

Маск - красавчик. А вы все - нет.

2
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Алексей Никитенко

Спи давай

1
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Axel

Жаль что в плане освоения космоса цивилизация все еще не смогла договориться о совместной работе. Уверен что и Луна и Марс уже были бы частично колонизированы 🌒 🚀

1
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777

Поехали!

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Griby Lenina

Let's go!

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debil
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Жорик Вартанов

https://youtube.com/shorts/3DG6kEd45BI?si=shHnJtGzi4cx18DP

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