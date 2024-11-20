SpaceX провела шестой испытательный запуск многоразовой ракеты-носителя Starship

Она впервые успешно перезапустила в космосе один двигатель второй ступени.Запуск состоялся 20 ноября 2024 года в 1:00 мск со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика, штат Техас.Ускоритель Super Heavy вертикально приводнили в Мексиканском заливе через несколько минут после старта. В октябре 2024 года, во время пятого полёта, ступень впервые вернули на площадку, «поймав» с помощью башни-манипулятора Mechazilla. Почему не стали в этот раз — точно неизвестно.Корабль Starship же приводнился в Индийском океане после часа полёта.Видео ускорено. Источник: ХStarship — сверхтяжёлая ракета высотой примерно 120 метров. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.Первый испытательный полёт состоялся в апреле 2023 года — тогда аппарат принудительно подорвали. Второй продлился дольше, но тоже потребовал запуска системы прекращения полёта.На третий раз вторая ступень смогла совершить повторный вход в атмосферу. В четвёртый обе ступени ракеты впервые вернули на Землю.#новости #spacex
Маск - красавчик. А вы все - нет.
Спи давай
Жаль что в плане освоения космоса цивилизация все еще не смогла договориться о совместной работе. Уверен что и Луна и Марс уже были бы частично колонизированы 🌒 🚀
Поехали!
Let's go!
https://youtube.com/shorts/3DG6kEd45BI?si=shHnJtGzi4cx18DP