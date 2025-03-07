Восьмой запуск Starship: корабль разрушился, но первую ступень вернули на Землю и поймали с помощью манипулятора

Это уже третье успешное использование башни-крана Mechazilla.Запуск состоялся в 2:30 мск 7 марта 2025 года со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Все 33 двигателя ракетного ускорителя Super Heavy успешно запустились.Через 2,5 минуты после запуска произошло запланированное отключение 30 из них для «горячей» расстыковки ступеней. Все шесть двигателей Raptor корабля Starship зажглись. Сам он успешно отделился от носителя, а первая ступень вернулась на Землю.Момент запуска. Видео ускорено редакцией vc.ru. Источник: SpaceXИсточник: SpaceXБустер летит в «лапы» Mechazilla. Видео ускорено редакцией vc.ru. Источник: SpaceXStarship полетел по намеченной траектории, но «энергетический инцидент» привёл к отказу нескольких двигателей. На фоне этого система ориентации в пространстве дала сбой. Связь с кораблём потеряли примерно через 9,5 минуты после запуска.SpaceX рассказала, что Starship столкнулся со «стремительным незапланированным рассоединением». Про контролируемый подрыв не сказала. Причины будут расследовать.Обломки должны упасть в выделенную зону, поскольку корабль двигался в рамках выделенного коридора, но авиарегулятор всё равно временно приостанавливал работу некоторых аэропортов во Флориде.Часть СМИ назвали запуск неудачным, но компания говорит, что успех — в опыте, который она получила и ещё получит благодаря испытанию. Результаты позволят усовершенствовать системы к следующим запускам.Источник: @GeneDoctorBИсточник: @CrazyVibes_1Starship — сверхтяжёлая ракета высотой примерно 120 метров. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.Первый испытательный полёт состоялся в апреле 2023 года — тогда аппарат принудительно подорвали. Второй продлился дольше, но тоже потребовал запуска системы прекращения полёта.На третий раз вторая ступень смогла совершить повторный вход в атмосферу. В четвёртый обе ступени ракеты впервые вернули на Землю. На пятый ускоритель «поймали» с помощью манипулятора Mechazilla.В рамках шестого испытания SpaceX успешно перезапустила в космосе один двигатель второй ступени. При седьмом у корабля вскоре после отделения отказала часть двигателей — и он в итоге потерпел крушение.Полина ЛааксоМнения26.11.2023Пока остальные совещаются и анализируют, Маск пробует снова и снова: почему повторный запуск Starship — это не «провал» У NASA на запуск двухступенчатой сверхтяжёлой ракеты-носителя ушли годы. SpaceX не боится публичных «неудач», поэтому не медлит с тестированиями, и это её сильная сторона.#новости #spacex