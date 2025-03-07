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Полина Лааксо
Будущее

Восьмой запуск Starship: корабль разрушился, но первую ступень вернули на Землю и поймали с помощью манипулятора

Это уже третье успешное использование башни-крана Mechazilla.

  • Запуск состоялся в 2:30 мск 7 марта 2025 года со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Все 33 двигателя ракетного ускорителя Super Heavy успешно запустились.
  • Через 2,5 минуты после запуска произошло запланированное отключение 30 из них для «горячей» расстыковки ступеней. Все шесть двигателей Raptor корабля Starship зажглись. Сам он успешно отделился от носителя, а первая ступень вернулась на Землю.
Момент запуска. Видео ускорено редакцией vc.ru. Источник: SpaceX
Источник: SpaceX
Источник: SpaceX
Бустер летит в «лапы» Mechazilla. Видео ускорено редакцией vc.ru. Источник: SpaceX
  • Starship полетел по намеченной траектории, но «энергетический инцидент» привёл к отказу нескольких двигателей. На фоне этого система ориентации в пространстве дала сбой. Связь с кораблём потеряли примерно через 9,5 минуты после запуска.
  • SpaceX рассказала, что Starship столкнулся со «стремительным незапланированным рассоединением». Про контролируемый подрыв не сказала. Причины будут расследовать.
  • Обломки должны упасть в выделенную зону, поскольку корабль двигался в рамках выделенного коридора, но авиарегулятор всё равно временно приостанавливал работу некоторых аэропортов во Флориде.
  • Часть СМИ назвали запуск неудачным, но компания говорит, что успех — в опыте, который она получила и ещё получит благодаря испытанию. Результаты позволят усовершенствовать системы к следующим запускам.
Источник: @GeneDoctorB
Источник: @CrazyVibes_1
  • Starship — сверхтяжёлая ракета высотой примерно 120 метров. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.
  • Первый испытательный полёт состоялся в апреле 2023 года — тогда аппарат принудительно подорвали. Второй продлился дольше, но тоже потребовал запуска системы прекращения полёта.
  • На третий раз вторая ступень смогла совершить повторный вход в атмосферу. В четвёртый обе ступени ракеты впервые вернули на Землю. На пятый ускоритель «поймали» с помощью манипулятора Mechazilla.
  • В рамках шестого испытания SpaceX успешно перезапустила в космосе один двигатель второй ступени. При седьмом у корабля вскоре после отделения отказала часть двигателей — и он в итоге потерпел крушение.
Полина Лааксо
Мнения
Пока остальные совещаются и анализируют, Маск пробует снова и снова: почему повторный запуск Starship — это не «провал»

У NASA на запуск двухступенчатой сверхтяжёлой ракеты-носителя ушли годы. SpaceX не боится публичных «неудач», поэтому не медлит с тестированиями, и это её сильная сторона.

Источник: <a href="https://phys.org/news/2023-11-starship-ship-booster.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Phys.org</a>

#новости #spacex

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