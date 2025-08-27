SpaceX провела десятый испытательный запуск космического корабля Starship — он успешно развернул в космосе муляжи спутников и вернулся в атмосферу

Но при попытке приводниться в Индийском океане корабль «ожидаемо» взорвался.Запуск StarshipЗапуск состоялся около 19:30 по восточному времени (2:30 мск) с базы SpaceX Starbase в Техасе. Ускоритель Super Heavy отделился спустя три минуты полёта, а затем успешно приводнился в Мексиканском заливе.Примерно через 30 минут полёта Starship произвёл кратковременное отключение одного из двигателей Raptor, а затем протестировал систему развёртывания полезной нагрузки и успешно вывел в космос восемь муляжей спутников нового поколения Starlink. После этого корабль снова запустил двигатель.Работа системы развёртывания полезной нагрузкиSpaceX также запланировала попытку возвращения корабля в атмосферу, чтобы протестировать теплозащитные плитки. Часть из них, по-видимому, не выдержала в самом начале спуска, отмечает The New York Times.Однако это не помешало Starship перейти к этапу посадки с помощью двигателей. Корабль приводнился в Индийском океане к западу от Австралии, но после контакта с водой произошёл взрыв.NYT называет его «вполне ожидаемым». Reuters объясняет срабатыванием системы прекращения полёта. В SpaceX причины пока не называли.Посадка StarshipДесятый испытательный полёт позволил собрать «ценные данные» о конструкции и теплозащите аппарата и продемонстрировал пределы его возможностей, сообщили в SpaceX.Комментируя полёт, глава компании Илон Маск заявил, что Starship «дотянул» до запланированного отключения двигателя, и это стало «большим шагом вперёд» по сравнению с предыдущими запусками. Он добавил, что компания планирует увеличить частоту будущих миссий до одного старта в месяц.Starship — сверхтяжёлая ракета высотой примерно 120 метров. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.Первый испытательный полёт состоялся в апреле 2023 года — тогда аппарат принудительно подорвали. Второй продлился дольше, но тоже потребовал запуска системы прекращения полёта.На третий раз вторая ступень смогла совершить повторный вход в атмосферу. В четвёртый обе ступени ракеты впервые вернули на Землю. На пятый ускоритель «поймали» с помощью манипулятора Mechazilla.В рамках шестого испытания SpaceX успешно перезапустила в космосе один двигатель второй ступени. При седьмом у корабля вскоре после отделения отказала часть двигателей, и он в итоге потерпел крушение. Во время восьмого корабль разрушился, но первую ступень вернули на Землю и поймали манипулятором. В ходе девятого аппарат столкнулся с утечкой топлива и потерей связи.19 июня 2025 года Starship взорвался на земле во время заправки. Корабль готовили к десятому тестовому запуску. Взрыв нанёс «серьёзный ущерб» испытательному полигону, а испытания пришлось перенести.#новости #spacex #starship