Девятый запуск Starship: SpaceX cтолкнулась с утечкой топлива и потерей связи, но впервые повторно использовала ускоритель Super Heavy

SpaceX, как всегда, подчеркнула: испытания непредсказуемы «по определению», но каждый вынесенный урок — шаг вперёд. Запуск состоялся в 2:36 мск 28 мая 2025 года со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика, штат Техас. Все 33 двигателя Super Heavy успешно запустились, после чего он отделился от второй ступени, корабля Starship.Ускоритель должен был приводниться в Американском заливе (Мексиканском). Ловить его с помощью башни-крана Mechazilla не планировали. Он повторно запустил 13 двигателей, которые использовал для первоначального разгона, однако столкнулся с «незапланированным рассоединением».Связь со ступенью потеряли примерно через шесть минут после запуска, как и её саму.Момент запуска. Видео ускорено редакцией vc.ru. Источник: SpaceXВторая ступень ракеты-носителя — Starship — успешно зажгла все шесть двигателей во время «горячей» расстыковки. Их улучшили на основе данных, полученных в предыдущих восьми испытаниях. Речь о дополнительной предварительной нагрузке на ключевые узлы, обновлённой системе азотной продувки, а также доработках системы слива топлива.Компания хотела провести первую выгрузку полезной нагрузки и повторный запуск одного из двигателей после выхода на орбиту, но люк грузового отсека не открылся, поэтому выпустить восемь спутников-имитаторов Starlink не получилось.Снова зажечь двигатель не позволил сбой системы ориентации, связанный с утечкой топлива и потерей давления в главном баке. Связь с кораблём Starship потеряли через 46 минут после запуска. Его обломки должны были упасть в выделенную для этого зону.Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что компания получила много полезных данных для дальнейших экспериментов и следующие три испытания планирует провести в более короткие сроки: по одному в рамках трёх-четырёх недель.Источник: SpaceXStarship — сверхтяжёлая ракета высотой примерно 120 метров. Она состоит из двух ступеней: ускорителя Super Heavy и корабля Starship. Её разрабатывали для будущих миссий на Луну и Марс.Первый испытательный полёт состоялся в апреле 2023 года — тогда аппарат принудительно подорвали. Второй продлился дольше, но тоже потребовал запуска системы прекращения полёта.На третий раз вторая ступень смогла совершить повторный вход в атмосферу. В четвёртый обе ступени ракеты впервые вернули на Землю. На пятый ускоритель «поймали» с помощью манипулятора Mechazilla.В рамках шестого испытания SpaceX успешно перезапустила в космосе один двигатель второй ступени. При седьмом у корабля вскоре после отделения отказала часть двигателей, и он в итоге потерпел крушение. Во время восьмого корабль разрушился, но первую ступень вернули на Землю и поймали манипулятором.Полина ЛааксоМнения26.11.2023Пока остальные совещаются и анализируют, Маск пробует снова и снова: почему повторный запуск Starship — это не «провал» У NASA на запуск двухступенчатой сверхтяжёлой ракеты-носителя ушли годы. SpaceX не боится публичных «неудач», поэтому не медлит с тестированиями, и это её сильная сторона.#новости #spacex