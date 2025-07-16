SpaceX оценила себя в $400 млрд в тендерном предложении для инвесторов — Bloomberg

В декабре 2024 года оценка фирмы достигла $350 млрд. Космическая компания Илона Маска обсуждает очередную продажу акций — по $212 за бумагу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. При такой цене общая оценка компании составит $400 млрд.В каком количестве продадут акции — неизвестно. Окончательный размер сделки зависит от интереса у продавцов и спроса со стороны покупателей. В её рамках некоторым держателям бумаг разрешат продать свои доли в компании — чтобы они могли зафиксировать прибыль. Такая стоимость в очередной раз закрепляет статус SpaceX как самой дорогой частной компании в мире, отмечает издание. За ней идут ByteDance, владеющая TikTok, и OpenAI — обе оцениваются в $300 млрд.#новости #spacex