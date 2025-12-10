Популярное
Данила Бычков
Инвестиции

Стартап по добыче геотермальной энергии Fervo привлёк $462 млн — в число инвесторов вошла Google

Интерес к компании связан с растущим спросом на электричество для дата-центров, отмечает Bloomberg.

Источник: Fervo Energy
  • Раунд на $462 млн возглавил фонд Capital B, в нём также приняли участие Google и инвестиционная компания Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures, пишет Bloomberg.
  • Всплеск интереса к геотермальной энергии произошёл на фоне «резкого» роста спроса на электроэнергию для дата-центров, отмечает издание.
  • Fervo использует усовершенствованную геотермальную систему (EGS), которая применяет заимствованную из нефтегазовой отрасли технологию гидроразрыва пласта. Это позволяет извлекать тепло из горячих горных пород глубоко под землёй.
  • У компании уже есть пилотный коммерческий проект в Неваде, ещё одну установку Fervo строит в Юте. Также у стартапа есть соглашение о поставках электроэнергии для дата-центров Google.
