Стартап по добыче геотермальной энергии Fervo привлёк $462 млн — в число инвесторов вошла Google

Интерес к компании связан с растущим спросом на электричество для дата-центров, отмечает Bloomberg.Источник: Fervo EnergyРаунд на $462 млн возглавил фонд Capital B, в нём также приняли участие Google и инвестиционная компания Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures, пишет Bloomberg.Всплеск интереса к геотермальной энергии произошёл на фоне «резкого» роста спроса на электроэнергию для дата-центров, отмечает издание.Fervo использует усовершенствованную геотермальную систему (EGS), которая применяет заимствованную из нефтегазовой отрасли технологию гидроразрыва пласта. Это позволяет извлекать тепло из горячих горных пород глубоко под землёй.У компании уже есть пилотный коммерческий проект в Неваде, ещё одну установку Fervo строит в Юте. Также у стартапа есть соглашение о поставках электроэнергии для дата-центров Google.