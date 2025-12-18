Глава отдела ИИ в Meta* Ян Лекун ведёт переговоры о привлечении для своего стартапа Advanced Machine Intelligence Labs €500 млн при оценке в €3 млрд — FT

При этом он ещё не запущен. Источник: Le MondeЛекун рассчитывает привлечь для своего проекта €500 млн при оценке в €3 млрд ещё до его запуска, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Подробнее о стартапе Advanced Machine Intelligence Labs расскажут в январе 2026 года, отмечает издание.По данным FT, Лекун продолжит заниматься созданием «сверхразумных» ИИ-систем, имеющих широкий спектр применения — от робототехники до транспорта. Аналогичными исследованиями он занимался в Meta* — специалист покинет компанию в конце 2025 года.Стартап будет специализироваться на «моделях мира» — ИИ-системах, которые понимают «динамику» реального мира, в том числе его физические и пространственные характеристики. В Meta* Лекун с 2013 года возглавлял Лабораторию фундаментальных исследований ИИ (FAIR).Meta* не будет инвестировать в Advanced Machine Intelligence Labs, но сформирует партнёрство со стартапом, предоставив ему доступ к своим разработкам, подчёркивает FT. Компания отошла от долгосрочных исследовательских проектов, стремясь сократить издержки и ускорить выпуск продуктов.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости