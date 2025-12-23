Coinbase договорилась о покупке стартапа в сфере рынков прогнозов The Clearing Company

До этого криптоплатформа объявила о запуске собственного рынка прогнозов в партнёрстве с Kalshi. Coinbase заплатит за стартап деньгами и акциями, но сумму сделки не раскрывают, пишет The Block. Команда The Clearing Company из примерно десяти сотрудников перейдёт на работу к новому владельцу.В декабре 2025 года Coinbase объявила о запуске собственного рынка прогнозов в партнёрстве с платформой Kalshi. Сделка с The Clearing Company позволит бирже быстрее масштабировать новое направление.The Clearing Company в начале 2025 года основал бывший сотрудник Polymarket и Kalshi Тони Джемайель. Компания разрабатывает платформу для рынков прогнозов на основе блокчейна. В августе стартап привлёк $15 млн в рамках посевного раунда, в том числе от Coinbase Ventures. Рынки прогнозов начали набирать популярность в 2024 году на фоне выборов президента США. Такие платформы позволяют делать ставки на исходы разных событий — выборов, бизнес-сделок, природных явлений и других. Выигравшие получают вознаграждение из взносов всех участников.Один из наиболее популярных рынков прогнозов — Polymarket. В октябре 2025 года Forbes назвал его основателя Шейна Коплана самым молодым миллиардером, который «сделал себя сам».Артур ТомилкоСервисы21 мая«Кого поймают до пятницы»: криптовалютный рынок прогнозов Polymarket начал принимать ставки на нескольких заключённых, сбежавших из тюрьмы в США Площадка известна и другими прогнозами — на результаты выборов, экономические показатели, бизнес-события и вероятность природных катастроф.#новости #coinbase