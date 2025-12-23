Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Путешествия
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Инвестиции

Coinbase договорилась о покупке стартапа в сфере рынков прогнозов The Clearing Company

До этого криптоплатформа объявила о запуске собственного рынка прогнозов в партнёрстве с Kalshi.

  • Coinbase заплатит за стартап деньгами и акциями, но сумму сделки не раскрывают, пишет The Block. Команда The Clearing Company из примерно десяти сотрудников перейдёт на работу к новому владельцу.
  • В декабре 2025 года Coinbase объявила о запуске собственного рынка прогнозов в партнёрстве с платформой Kalshi. Сделка с The Clearing Company позволит бирже быстрее масштабировать новое направление.
  • The Clearing Company в начале 2025 года основал бывший сотрудник Polymarket и Kalshi Тони Джемайель. Компания разрабатывает платформу для рынков прогнозов на основе блокчейна. В августе стартап привлёк $15 млн в рамках посевного раунда, в том числе от Coinbase Ventures.
  • Рынки прогнозов начали набирать популярность в 2024 году на фоне выборов президента США. Такие платформы позволяют делать ставки на исходы разных событий — выборов, бизнес-сделок, природных явлений и других. Выигравшие получают вознаграждение из взносов всех участников.
  • Один из наиболее популярных рынков прогнозов — Polymarket. В октябре 2025 года Forbes назвал его основателя Шейна Коплана самым молодым миллиардером, который «сделал себя сам».
Артур Томилко
Сервисы
«Кого поймают до пятницы»: криптовалютный рынок прогнозов Polymarket начал принимать ставки на нескольких заключённых, сбежавших из тюрьмы в США

Площадка известна и другими прогнозами — на результаты выборов, экономические показатели, бизнес-события и вероятность природных катастроф.

«Кого поймают до пятницы»: криптовалютный рынок прогнозов Polymarket начал принимать ставки на нескольких заключённых, сбежавших из тюрьмы в США

#новости #coinbase

2
7 комментариев