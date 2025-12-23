Coinbase договорилась о покупке стартапа в сфере рынков прогнозов The Clearing Company

«Кого поймают до пятницы»: криптовалютный рынок прогнозов Polymarket начал принимать ставки на нескольких заключённых, сбежавших из тюрьмы в США

Площадка известна и другими прогнозами — на результаты выборов, экономические показатели, бизнес-события и вероятность природных катастроф.