Данила Бычков
Инвестиции

BP продаст контрольный пакет в производителе моторных масел Castrol — деньги со сделки компания направит на погашение долгов

Покупателем станет американская Stonepeak.

Источник: Bloomberg
  • Нефтегазовая корпорация BP продаст долю в 65% в производителе моторных масел Castrol, но сохранит 35% через совместное предприятие, пишет Financial Times. Покупателем доли BP станет американская Stonepeak. Castrol в рамках сделки оценили в $10,1 млрд.
  • К 2027 году BP намерена продать активы на сумму около $20 млрд для сокращения долговой нагрузки, отмечает издание. Средства от продажи Castrol также пойдут на погашение долгов компании, которые превышают $26,1 млрд. С начала 2025 года акции BP выросли на 6%.
  • Сделку закроют к концу 2026 года. Она происходит на фоне обновления руководства BP и смены стратегии после неудачной попытки превратиться в лидера в сфере «зелёной» энергетики.

#новости

2 комментария