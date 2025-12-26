Популярное
Данила Бычков
Инвестиции

Цены на золото, серебро и платину в декабре 2025 года обновили рекордные максимумы

Опрошенные Reuters эксперты считают, что в 2026 году рост продолжится.

Источник: Bloomberg
  • Серебро впервые достигло отметки в $75 за унцию, пишет Reuters. Рынок драгоценных металлов растёт на фоне ожиданий, что процентные ставки в США продолжат снижаться, а геополитическая напряжённость — расти.
  • Золото торгуется по $4518,6 за унцию — в декабре 2025-го оно достигало рекордной отметки в $4530,6. Фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2026-го прибавили 0,9% — до $4545, отмечает издание.
  • В первой половине 2026 года цена на золото может преодолеть отметку в $5000, а серебро — $90, считает старший аналитик компании Oanda Келвин Вонг. С начала 2025 года цены на серебро выросли на 158%, на золото — на 72%.
  • Платина торгуется по $2384 за унцию после того, как достигла исторического максимума — $2448. Цены на платину поддерживаются сильным промышленным спросом, отмечает Reuters.
  • Осенью 2025 года в США вырос спрос на приспособления для добычи золота и интерес к урокам по промывке пород на фоне ценовых рекордов драгметалла и начала очередной «золотой лихорадки».

#новости

1
1
18 комментариев