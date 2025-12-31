Китайская MiniMax подала заявку на проведение IPO — компания собирается привлечь $538 млн

Выход на биржу состоится 9 января 2026 года. Скриншот vc.ru Стартап подал заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO), пишет The South China Morning Post.Компания планирует привлечь не менее 4,19 млрд гонконгских доллара — примерно $538,4 млн. MiniMax продаст 25,39 млн акций по цене в диапазоне от 151 до 165 гонконгских долларов за штуку (от $19,4 до $21,2).Около 5% акций распределят между инвесторами в Гонконге, остальные — между международными.Торговаться компания начнёт на Гонконгской фондовой бирже 9 января 2026 года под кодом 0100. Какая будет оценка у стартапа — пока неизвестно.MiniMax — китайский разработчик ИИ-сервисов для генерации видео и изображений. Компания также выпустила чат-бота с собственными рассуждающими ИИ-моделями и ИИ-агентом.#новости #minimax