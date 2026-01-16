Мировые инвестиции в финтех в 2025 году выросли на 27%, до $51,8 млрд — Crunchbase

Это ниже пиков 2021-2022 годов, но инвесторы не хотят возвращаться к «аномальным» объёмам инвестиций. Источник: скриншот vc.ru В 2024 году, для сравнения, финтех-стартапы привлекли $40,8 млрд, пишет Crunchbase News. Но суммы всё равно ниже пиков — $141,6 млрд в 2021-м и $90,2 млрд в 2022 году.Количество сделок при этом сократилось — больше стали сами суммы финансирования. Всего их заключили 3457 штук — на 23% меньше, чем в 2024-м, в котором было 4486 сделок.Среди крупных сделок: инвестиции в Polymarket на $2 млрд от владельца Нью-Йоркской фондовой биржи, в Binance на $2 млрд от фонда властей Абу-Даби MGX, в сервис рынка предсказаний Kalshi на $1 млрд.По словам опрошенных Crunchbase инвесторов, 2021-й и 2022 год были «аномальными» с точки зрения инвестиций. Причина — восстановление рынков после пандемии Covid-19. В 2025-м произошёл новый всплеск интереса, но инвесторы стали более избирательно подходить к масштабу инвестиций из-за «сохраняющейся неопределённости».При этом возвращение к темпу и ажиотажу 2021-2022 годов инвесторы желательным не считают. В то время инвестировали из-за «повального увлечения цифровизацией», теперь же инвесторы смотрят на «качество» стартапов и уникальность их идей.#новости