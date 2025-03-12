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Полина Лааксо
Крипто

Binance привлекла $2 млрд от фонда властей Абу-Даби MGX — это крупнейшая инвестиция в криптокомпанию

И первое вливание от институционального инвестора именно для Binance.

  • Сумму выплатили в стейблкоинах, пишет Binance (валюту не уточнили). По словам криптобиржи, сделка указывает на всё более широкое внедрение цифровых активов и подчёркивает не последнюю роль блокчейн-технологий в финансовой отрасли.
  • MGX — фонд, ориентированный на поддержку ИИ, инфраструктуры и процессоров для него. Его запустили в марте 2024 года власти Абу-Даби. Председатель MGX — советник по нацбезопасности ОАЭ Тахнун бен Заид Аль Нахайян. Среди других инвестактивов — Х и OpenAI.
  • Для MGX это первая инвестиция в криптовалютный и блокчейн-рынки. Фонд получит миноритарную долю в бирже, но её размер раскрывать не стали. По словам управляющего директора MGX Ахмеда Яхии, компании будут «строить более инклюзивную и надёжную цифровую финансовую экосистему».
  • Около 1000 сотрудников Binance от международного штата из 5000 человек работают в ОАЭ. Глава криптобиржи Ричард Тенг когда-то руководил Управлением по регулированию финансовых услуг глобального рынка Абу-Даби.
Источник фото: Kayak
Источник фото: Kayak

#новости #binance

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