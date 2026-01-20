Популярное
Полина Лааксо
Инвестиции

«Сбер» закрыл сделку по покупке доли АФК «Система» в российском производителе микроэлектроники «Элемент» — «Ъ»

Долю «Системы» оценили примерно в 24 млрд рублей, а весь «Элемент» — более чем в 50 млрд рублей.

Источник фото: «Ведомости»
  • По данным источника «Ъ», сделку закрыли в конце декабря 2025 года «с оговорками, которые должны быть устранены» до конца января 2026 года. В «Сбере» на запрос газеты не ответили. В АФК «Система» и «Элементе» отказались от комментариев.
  • «Сбер» получит почти все активы группы, утверждает собеседник «Ъ». Среди исключений — «Корпорация роботов», контроль над которой сохранит АФК «Система».
  • ПАО «Элемент» расформируют, а управление производственными активами передадут дочерней структуре «Сбера». На её базе банк будет и дальше консолидировать отраслевых игроков. Одним из наиболее вероятных будущих приобретений источники называют производителя микроэлектронных компонентов «НМ-Тех».
  • Состав управляющей команды обновят «с учётом интересов государства». Часть менеджеров «Элемента» может в неё и не войти. Реорганизацию планируют завершить в течение трёх месяцев.
  • Акции «Элемента» отреагировали на новость ростом более чем на 11%, а потом упёрлись в планку: заявки в стакане были только на покупку, а на продажу их не было.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты рассказывали, что сделка «выглядит логичной»: для сокращения затрат и снижения зависимости от импорта, необходимого для развития языковых моделей, «Сберу» «стратегически важно» располагать собственным производством микроэлектроники.
  • «Элемент» образовали на базе активов «Ростеха» и «Системы» в 2019 году. Группа — по собственной оценке — обеспечивает более 50% российского производства электронной компонентной базы.
  • Она объединяет более 30 компаний. В их числе — крупнейший в России производитель чипов «Микрон», который выпускает компоненты в том числе для биометрических паспортов и банковских карт, а также Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс».
  • На момент создания группы 49,99% принадлежало «Ростеху», а 50,01% — АФК «Система». На январь 2026 года у «Ростеха» 41,6%, но он продавать долю не собирается.

