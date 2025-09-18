Популярное
АФК «Система» ведёт переговоры о продаже «Сберу» своей доли в одном из крупнейших российских производителей микроэлектроники «Элемент» — «Ъ»

На фоне новости акции «Элемента» на Мосбирже росли на 5%, отмечает «РБК Инвестиции». Затем рост замедлился до 1,54%.

  • О планах «Сбера» купить долю АФК «Система» в «Элементе» газете рассказали два источника. Ещё два собеседника на рынке электроники слышали о готовящейся сделке. По словам одного из них, её могут закрыть в «ближайшее время».
  • Один из источников пояснил, что после покупки доли в «Аквариусе» банк «думает, как консолидировать рынок микроэлектроники». «Система» же может быть заинтересована в продаже «Элемента», чтобы снизить свою долговую нагрузку, добавил другой собеседник.
  • Группа «Элемент» была образована в результате слияния активов «Ростеха» и АФК «Система» в 2019 году. Она объединяет более 30 компаний, в том числе «Микрон», Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» и прочие. Производит интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, силовую электронику и другое оборудование.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что возможная сделка «выглядит логичной»: для сокращения затрат и снижения зависимости от импорта, необходимого для развития больших языковых моделей, «Сберу» «стратегически важно» иметь собственное производство элементов микроэлектроники. В АФК «Система» и «Сбере» отказались от комментариев, в «Элементе» не ответили на запрос.

