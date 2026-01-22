«Сбер» подтвердил покупку 41,9% производителя микроэлектроники «Элемент» — за 27 млрд рублей

АФК «Система» полностью вышла из капитала группы.Источник: «Элемент»Банк выкупил 37,6% акций у АФК «Система» и 4,3% у миноритариев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на банк. Сделку закрыли. Её сумма составила 27 млрд рублей.АФК «Система» полностью вышла из капитала «Элемента». В «Сбере» добавили, что в лице ООО «Интегральные системы» направят обязательное предложение о приобретении бумаг группы и у других акционеров. Цену определят в соответствии с требованиями законодательства, «с учётом цены в сделке, в любом случае [она] составит не ниже 0,1372 рубля за одну акцию».«Ростех» сообщил, что сохранит свою долю в размере 41,66% в «Элементе» на фоне вхождения «Сбера» в капитал. По словам замгендиректора госкорпорации Александра Назарова, на долю «Элемента» «приходится свыше 50% всего объёма отечественного производства электронных компонентов».«Элемент» образовали на базе активов «Ростеха» и АФК «Система» в 2019 году. Группа объединяет более 30 дизайн-центров и производственных площадок. Среди них — крупнейший в России производитель чипов «Микрон» (выпускает в том числе компоненты для биометрических паспортов и банковских карт), НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» и другие.В январе 2026 года источники «Ъ» рассказали, что «Сбер» закрыл сделку по покупке доли АФК «Система» в конце декабря 2025-го «с оговорками, которые должны быть устранены» до конца января 2026-го. Один из собеседников уточнял, что банк получит «практически все активы, входящие в группу», за исключением «Корпорации роботов».#новости