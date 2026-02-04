Разработчик чипов Positron привлёк $230 млн и стал «единорогом» с оценкой выше $1 млрд

Объём инвестиций с момента основания стартапа превысил $300 млн.Источник: BloombergВ раунде финансирования принял участие фонд благосостояния Катара (QIA) — Positron оценили более чем в $1 млрд, пишет Bloomberg. Привлечённые деньги компания направит на то, чтобы ускорить внедрение своих чипов памяти, отмечает TechCrunch.Positron утверждает, что её чип первого поколения Atlas способен обеспечить производительность на уровне Nvidia H100 при меньшем энергопотреблении. Полупроводники компании предназначены для инференса ИИ-моделей — вычислений, необходимых для их реального использования, а не для обучения.Это «выгодно позиционирует» Positron на фоне растущего спроса на оборудование для инференса, потому что компании всё чаще смещают фокус с создания и обучения больших языковых моделей к их масштабному внедрению, отмечает издание.Кроме того, некоторые ИИ-компании стремятся снизить зависимость от продукции лидера рынка — Nvidia. Reuters сообщала, что OpenAI не устраивает скорость, с которой оборудование Nvidia выдаёт ответы пользователям при обработке некоторых типов запросов.#новости