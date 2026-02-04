Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
AI
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Что почитать
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Инвестиции

Разработчик чипов Positron привлёк $230 млн и стал «единорогом» с оценкой выше $1 млрд

Объём инвестиций с момента основания стартапа превысил $300 млн.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • В раунде финансирования принял участие фонд благосостояния Катара (QIA) — Positron оценили более чем в $1 млрд, пишет Bloomberg. Привлечённые деньги компания направит на то, чтобы ускорить внедрение своих чипов памяти, отмечает TechCrunch.
  • Positron утверждает, что её чип первого поколения Atlas способен обеспечить производительность на уровне Nvidia H100 при меньшем энергопотреблении. Полупроводники компании предназначены для инференса ИИ-моделей — вычислений, необходимых для их реального использования, а не для обучения.
  • Это «выгодно позиционирует» Positron на фоне растущего спроса на оборудование для инференса, потому что компании всё чаще смещают фокус с создания и обучения больших языковых моделей к их масштабному внедрению, отмечает издание.
  • Кроме того, некоторые ИИ-компании стремятся снизить зависимость от продукции лидера рынка — Nvidia. Reuters сообщала, что OpenAI не устраивает скорость, с которой оборудование Nvidia выдаёт ответы пользователям при обработке некоторых типов запросов.

#новости

3
4 комментария