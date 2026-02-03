OpenAI недовольна некоторыми чипами Nvidia и начала поиск альтернативных решений — Reuters

Из-за этого могла сорваться сделка между компаниями на $100 млрд.Источник: BloombergOpenAI не устраивают некоторые новейшие микропроцессоры от Nvidia, пишет Reuters со ссылкой на источники. В 2025 году разработчик ChatGPT начал искать альтернативу продукции Nvidia, что может осложнить отношения между компаниями.По данным Reuters, в первую очередь речь идёт о чипах, которые используются для инференса ИИ-моделей — например, ответа на запросы пользователей и выполнения конкретных задач. Nvidia по-прежнему доминирует в чипах для обучения больших языковых моделей, но инференс стал «новым фронтом конкуренции».OpenAI не устраивает скорость, с которой оборудование Nvidia выдаёт ответы пользователям при обработке некоторых типов запросов, подчёркивает издание. Особенно заметна эта проблема стала в Codex, который OpenAI называет «командным центром для ИИ-агентов». В сентябре 2025 года Nvidia объявила о намерении инвестировать до $100 млрд в OpenAI — при этом переговоры не продвинулись дальше начальной стадии, отмечало WSJ. Глава Nvidia Дженсен Хуанг якобы критиковал OpenAI из-за «отсутствия дисциплины» в ведении бизнеса. В конце января 2026-го Хуанг сказал журналистам, что слухи о его недовольстве OpenAI — это «ерунда».Поиск альтернатив Nvidia привёл к заключению трёхлетнего соглашения между OpenAI и стартапом Cerebras на поставку вычислительных мощностей на $10 млрд в январе 2026 года, отмечает Reuters. Cerebras заявляет, что её решения обеспечивают производительность «в несколько раз выше», чем чипы Nvidia.#новости #openai #nvidia