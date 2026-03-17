Данила Бычков
Инвестиции

Nebius Аркадия Воложа запланировала привлечь $3,75 млрд за счёт размещения конвертируемых облигаций

На фоне этой новости акции компании упали на 10%.

Источник: Bloomberg
  • Всего будет два выпуска облигаций: на $2 млрд со сроком погашения в 2031 году и на $1,75 млрд со сроком погашения в 2033-м, говорится в сообщении компании.
  • Привлечённые деньги Nebius вложит в строительство дата-центров, развитие собственных технологий и закупку необходимых компонентов, включая чипы для ИИ.
  • На 18:04 мск 17 марта 2026 года акции Nebius падают на 10,3%. Компания обращается к долговым рынкам, чтобы расширить инфраструктуру и удовлетворить растущий спрос на вычислительные мощности — инвесторы опасаются «пузыря» на ИИ-рынке, отмечает Bloomberg. При этом за последний год бумаги Nebius выросли почти на 360%.
  • 16 марта 2026-го Nebius подписала соглашение с Meta* об аренде вычислительных мощностей на $27 млрд в течение пяти лет. На фоне сделки и роста акций компании Forbes увеличил оценку состояния основателя Nebius Аркадия Воложа: за сутки — на $521 млн, до $4,4 млрд. С мая 2025-го оценка выросла больше чем в 3,5 раза.
  • Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ.
*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

