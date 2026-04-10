Структура инвестора Александра Чачавы увеличила долю в Ozon до 34,95% и стала крупнейшим акционером компании

До этого им была АФК «Система», которая владеет 31,76% акций. Об изменениях в распределении долей Ozon сообщил в отчёте за 2025 год, обратило внимание Frank Media. Компания «О23», которую контролирует Александр Чачава, увеличила долю в маркетплейсе с 27,7% до 34,95%.Чачава — управляющий партнёр инвестфирмы LETA Capital. Долю в Ozon он купил у фонда «Восток Инвестиции» летом 2025 года. Через компанию «Инфинити менеджмент» Чачава также владеет долей 19,69% в уставном капитале «Яндекса».В отчёте Ozon привёл аудированные финансовые результаты за 2025 год. Оборот маркетплейса вырос на 45% год к году, до 4,16 трлн рублей. Выручка увеличилась на 63% в годовом выражении, до 998 млрд рублей, чистый убыток сократился с 59,4 млрд рублей до 0,9 млрд рублей.Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить вторые дивиденды в истории компании. Их размер составит 70 рублей на акцию. Последний день для покупки акций с целью получения дивидендов — 25 мая 2026 года.