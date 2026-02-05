Один из акционеров «Яндекса» Александр Чачава увеличил долю в компании до 19,7%

Он — один из крупнейших акционеров. Источник: фотобанк «Лори»Чачава выкупил у миноритариев 3,72% акций, увеличив свою долю до 19,69% уставного капитала или 20,42% голосов, следует из сообщения компании.Александр Чачава — основатель фонда Leta Capital, владелец My.Games и 27,7% в Ozon.Решение увеличить долю отражает мою уверенность в долгосрочной стратегии компании. Верю в команду и в то, что «Яндекс» продолжит динамичное развитие и будет и дальше укреплять свое лидерство в сфере искусственного интеллекта и других инноваций.Александр Чачава, цитата по «Интерфаксу»«Яндекс» объявил о согласовании схемы реструктуризации в феврале 2024 года: Yandex N.V. продаёт российский бизнес консорциуму инвесторов за 475 млрд рублей с учётом обязательной скидки. Право управлять компанией и принимать ключевые решения сохранит команда менеджеров «Яндекса».После завершения сделки по выходу Yandex N.V. из капитала доля Чачавы через его структуры составила 16,03% – одна из крупнейших среди новых владельцев. Она сопоставима с долей менеджеров — 16,3%. Всего основным акционерам «Яндекса» принадлежит 66,1% акций, ни у кого нет контролирующей доли. Ещё 30,3% бумаг находятся в свободном обращении.#новости